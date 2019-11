Zapozowały do zdjęć, by polecić się do adopcji. "Fantastyczne zwierzaki, pełne dobrych emocji"

Zwierzaki z wrocławskiego schroniska dla zwierząt wzięły udział w specjalnej sesji zdjęciowej. Kilkanaście psów i kotów zapozowało przed obiektywem, aby promować adopcję "bezdomniaków".

Dynie, świece, sztuczne pająki i nietoperze. A pośród nich koty i psy. Małe i duże. Młodziutkie i te już starsze.

- W naszym schronisku powstały zdjęcia psów i kotów, które są wciąż do adopcji. Jest to sesja w klimacie halloween, co dla niektórych może być kontrowersyjne. Natomiast dla nas to wspaniała okazja do promowania naszych zwierząt - mówi Aleksandra Cukier z wrocławskiego schroniska.

Pozowały aż miło

Klucz doboru zwierzaków był prosty. W sesji udział wzięły te najbardziej potrzebujące - starsze, bądź schorowane, ale też małe kociaki, których w schronisku jest sporo. Jak zapewniają pracownicy, wszystko przebiegło bezstresowo dla czworonogów. Niektóre ponoć nawet całkiem nieźle się bawiły.

- Są to fantastyczne zwierzaki, pełne dobrych emocji, pełne miłości do człowieka. Bardzo nam zależy, żeby każdy z nich znalazł dobry dom - przyznaje Cukier.

Nasza ekipa, która wybrała się do schroniska, poznała lepiej jedną z bohaterek sesji - 13-letnią suczkę Kaję.

- Jest bardzo miłą, grzeczną, spokojną suczką. Trafiła do schroniska, dlatego, że jej ukochany właściciel zmarł. Początkowo była zdezorientowana i przerażona. Teraz już ma się coraz lepiej. Ładnie się z nami związała i myślę, że zupełnie tak samo będzie w nowym domu. To jest bardzo grzeczny, miły, mało wymagający piesek - wymienia pracownica schroniska.

Zarówno Kaja, jak i inne zwierzaki polecają się do adopcji. Autorem zdjęć jest Marcin Watemborski.