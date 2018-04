Sprawa oskarżonych o znęcanie się nad Stachowiakiem nie trafi do wyższej instancji

Foto: tvn24 Video: D. Rudnicki / TVN24 Wrocław

Sąd nie uwzględnił wniosku pełnomocnika rodziny Igora...

24.04| Wrocławski sąd nie uwzględnił wniosku pełnomocnika rodziny Igora Stachowiaka. Ten domagał się, by sprawą policjantów, którzy zatrzymywali zmarłego w komisariacie mężczyznę, zajął się Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Jak uzasadniali to właśnie ten sąd byłby właściwym do rozpatrywana sprawy zabójstwa. A właśnie, do tego zdaniem rodziny 25-latka, doszło.

