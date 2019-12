Afera korupcyjna w polskiej piłce. "Fryzjer" skazany

Ponad sto zarzutów ciążyło na działaczu piłkarskim Ryszardzie F., pseudonim "Fryzjer". Wrocławski sąd uznał, że F. jest winny niemal wszystkich zarzucanych mu czynów. I wymierzył mu karę 4,5 roku więzienia. Przez 10 lat mężczyzna nie może też organizować i uczestniczyć w profesjonalnych zawodach sportowych.

Pięć godzin czytali zarzuty. To dopiero połowa maratonu 1700 stron aktu... czytaj dalej » "Fryzjer" był oskarżony o to, że założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przyjmowała i wręczała łapówki w zamian za ustawianie wyników meczów piłkarskich na różnych szczeblach rozgrywek. Grupa miała działać od lipca 2003 roku do czerwca 2006 roku.

Oskarżenie dotyczy przypadków korupcji w klubach piłkarskich, między innymi w Widzewie Łódź, Zagłębiu Lubin, Górniku Polkowice, Zawiszy Bydgoszcz, Kujawiaku Włocławek, Świcie Nowy Dwór, Pogoni Szczecin i Podbeskidziu Bielsko-Biała.

Prokurator chciał sześciu lat

Oskarżyciel publiczny domagał się dla Ryszarda F. sześciu lat więzienia. Dla pozostałych oskarżonych w tym procesie - 30 byłych działaczy piłkarskich, sędziów i piłkarzy - kar od trzech lat bezwzględnego więzienia do sześciu miesięcy w zawieszeniu na dwa lata. Sąd uznał, że "Fryzjer" jest winny zarzucanych mu czynów. I skazał go na 4,5 roku więzienia.

Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu:



