Nowa mieszkanka wrocławskiego zoo. Poznajcie RyśUlę





Foto: Zoo Wrocław | Video: Zoo Wrocław RyśUla to najmłodszy z rysi mieszkających we wrocławskim zoo

Gdy przyszła na świat, opiekunowie bali się o jej los. RyśUla była bardzo słaba. Jednak dzięki troskliwej opiece matki mały ryś doszedł do formy. Teraz rozwija się prawidłowo, dokazuje, pokazuje pazurki i podbija serca opiekunów, a także tych, którym uda się ją wypatrzeć na wybiegu wrocławskiego zoo.

RyśUla przyszła na świat pod koniec maja. Jednak dopiero teraz wrocławskie zoo postanowiło się pochwalić tym najmłodszym z kocich mieszkańców.

- Okazała się małym i słabym kotem. Na szczęście Pandora, jej doświadczona matka, troskliwie zajęła się maleństwem. Po trzech miesiącach młode osiągnęło zadowalające rozmiary i masę ciała - relacjonuje Joanna Kij z wrocławskiego zoo. I dodaje, że teraz RyśUla rozwija się prawidłowo. Co więcej, staje się coraz bardziej samodzielna. I dlatego coraz trudniej wypatrzeć ją na wybiegu.

Źródło: Zoo Wrocław Ryś ma kilka miesięcy Szczęśliwa para Pandora i Orkan

Prześladowane na wolności, zachwycają w zoo. Powiększyło się stado oryksów szablorogich Przez swoje... czytaj dalej » Mały kot najbardziej lubi spędzać czas w gąszczu zieleni. Niewykluczone, że już wkrótce - pod czujnym okiem swojej starszej siostry - nauczy się wdrapywać na znajdującą się 10 metrów nad ziemią platformę.

Rodzicami RyśUli są Pandora i Orkan. On w 2003 roku przyjechał do wrocławskiego zoo z Krakowa, ona najpierw mieszkała w Łodzi. Do swojego partnera dołączyła w 2005 roku. Para szybko się polubiła. - Od 2006 roku para niemal każdej wiosny ma młode. Do tego roku odchowała ich ponad 20 - przekazuje Kij.

Kotów ubywało, teraz zaczyna przybywać

Rysie mieszkające w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu to rysie eurazjatyckie. W Polsce, w naturze, występują jedynie na południu i wschodzie. Zwierzęta te przez wieki stanowiły łakomy kąsek dla myśliwych. Rysiom zagrażało też między innymi kurczenie się lasów, przecinanie ich drogami i ludzkimi osadami.

Koty te - od 1995 roku - są pod ścisłą ochroną, co daje pierwsze efekty. - Jeszcze 20 lat temu szacowano ich populację na 200 osobników, a dziś już nawet na 300. Dzieje się tak nie tylko za sprawą ochrony tego gatunku, ale także programom introdukcji i reintrodukcji gatunku - podkreśla Joanna Kij. I dodaje, że w zoo mają nadzieję, że w przyszłości RyśUla przyczyni się do powrotu tych dzikich kotów do natury.

Źródło: Zoo Wrocław Mała rysica uczy się życia na wybiegu Źródło: Zoo Wrocław RyśUla to córka Orkana i Pandory RyśUli można wypatrywać na wybiegu wrocławskiego zoo:



