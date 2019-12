Miał ponad 200 km/h na liczniku, ruszyła za nim grupa "Speed"

Foto: Policja Wrocław Video: Małopolska Komenda Policji

Grupa SPEED zatrzymała kierowcę

27.11 | Kierowca nie zatrzymał się do kontroli, więc policjanci ruszyli za nim w pościg. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odsiadki i miał cofnięte prawo jazdy. Podczas pościgu pirat konsultował się ze swoim prawnikiem by ten doradził mu, czy powinien się zatrzymać, a kiedy policja go dogoniła kierowca usiłował negocjować z policjantami – chciał jechać na przednim siedzeniu radiowozu.

