Podejrzewany o zaatakowanie nożem ekspedientki zatrzymany. "Na plaży otoczyli go policjanci"

Policjanci z Wrocławia zatrzymali mężczyznę, który jest podejrzewany o poniedziałkowy atak nożem na ekspedientkę z warzywniaka. Zatrzymany był on już wcześniej karany.

- Mężczyzna został zatrzymany około południa w okolicy Mostów Trzebnickich we Wrocławiu - informuje aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.

Okazuje się, że podejrzewany o atak na kobietę był wcześniej karany za różne przestępstwa, w tym te przeciwko życiu i zdrowiu. - Łącznie odbywał także kary pozbawienia wolności w wymiarze kilkunastu lat - podkreśla Dutkowiak. Funkcjonariusze twierdzili przez kilka dni, że mężczyzna nie jest im znany.

Odpoczywał nad rzeką

Poszukiwany listem gończym nożownik zatrzymany. "Był kompletnie zaskoczony" Nożem zaatakował... czytaj dalej » Akcję zatrzymania mężczyzny widział jeden z czytelników "Gazety Wrocławskiej". - Zobaczyłem (...), jak policjanci otoczyli łysego mężczyznę, podobnego do tego, który miał być nożownikiem. On nie widział policjantów, ale ci ewidentnie obserwowali go już wcześniej. Wylegiwał się po prostu na drewnianym podeście przy Wałach Trzebnickich, na terenie jednej z miejskich plaż - cytuje słowa świadka portal gazety. Z jego relacji wynika, że zatrzymywany nie stawiał oporu.

Co na ten temat mówią policjanci? Szczegółów nie zdradzają. Przyznają jedynie, że do zatrzymania doszło "dzięki skutecznej pracy operacyjnej i współpracy z mieszkańcami Wrocławia".

Zatrzymany został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, gdzie będzie przesłuchiwany.

Jak informuje Małgorzata Klaus, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury dopiero w piątek.

Nie wiadomo dlaczego zaatakował

Do ataku na kobietę pracującą w warzywniaku u zbiegu ulic Jedności Narodowej i Daszyńskiego doszło w poniedziałkowe popołudnie. Do tej pory przyczyny i motywy napaści na 59-latkę nie są znane. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, a kobieta w stanie ciężkim trafiła do jednego z wrocławskich szpitali. Do tej pory - ze względu na stan zdrowia - policjantom nie udało się jej przesłuchać.

Od poniedziałku trwały poszukiwania mężczyzny. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia i nagranie z monitoringu, na którym było widać nożownika. Za pomoc w jego zatrzymaniu oferowano też 6 tysięcy złotych nagrody.

Czytaj więcej na ten temat

Mężczyznę zatrzymano w okolicy Mostów Trzebnickich:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl