50,2 procent głosów dla Jacka Sutryka. Wrocław ma nowego prezydenta

Jacek Sutryk kandydatem Koalicji Obywatelskiej

13.08.| Platforma Obywatelska z kolejnym kandydatem we Wrocławiu. Tym razem to nazwisko uzgodnione z Nowoczesną, więc to prawdopodobnie ostatnie podejście do walki o prezydenturę w mieście. Jacek Sutryk to człowiek obecnego prezydenta - także z poparciem SLD. Czy to wystarczy, by wygrać?

