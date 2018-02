Pięć osób zostało poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Zderzyły się tam trzy samochody. Przez kilka godzin ruch w stronę Warszawy odbywał się tylko jednym pasem.

Do wypadku doszło w czwartkowy wieczór na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia pomiędzy węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Lotnisko.

- W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy stojący na poboczu, a następnie uderzyła jeszcze w kolejny, tym razem jadący pojazd - informuje nadkom. Krzysztof Zaporowski z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Pięć osób poszkodowanych

Jak doszło do tego, że tir wjechał w samochód stojący na pasie awaryjnym? To ma wyjaśnić policyjne dochodzenie. Jednak wiadomo, że kierowca ciężarówki mógł nie zauważyć auta, bo to było nieoświetlone. W środku siedziało pięć osób. Wszystkie zostały ranne. Poszkodowani zostali przewiezieni do wrocławskich szpitali.

Kierowcy jadący w stronę Warszawy musieli liczyć się z utrudnieniami. Przez kilka godzin przejazd był możliwy tylko jednym, lewym pasem.

Do wypadku doszło na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia:



