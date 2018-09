Opiekują się trzydziestoma małymi jeżami. "By przeżyć, potrzebują pomocy ludzi"

Pod opieką wolontariuszy wrocławskiej Ekostraży przebywa niemal 30 kilkutygodniowych jeży. Maluchy rosną jak na drożdżach, ale wymagają też mnóstwa troskliwości i czasu opiekunów.

Małe jeże trafiły do wolontariuszy z różnych miejsc regionu. - Mamy dwa mioty z okolic Kłodzka, jeden z okolic Rawicza i jeden spod Wrocławia. Wszystkie, gdy do nas trafiły, były w podobnym stanie. Maluchy był wycieńczone i pozbawione matek - opisuje Dawid Karaś ze stowarzyszenia Ekostraż.

Nie mają zębów, potrzebują ludzi

"Tatusiowa zupka" na wzmocnienie. Te maluchy mają niezły apetyt Jest ich sześć, a... czytaj dalej » Jeżowe mamy ginęły albo pod kołami samochodów, albo w nieznany sposób. A opuszczone maluchy nie były w stanie poradzić sobie samodzielnie.

- Nie mają nawet zębów, a więc nie potrafią samodzielnie zdobywać pokarmu. By przeżyć muszą być odkarmiane przez ludzi - podkreśla Karaś. I dodaje, że po kilku dniach wytężonej pracy wolontariuszy można powiedzieć, że wszystkie osłabione czworonogi wracają do pełni sił.

Śpią i jedzą

Niemal trzydziestką jeży zajmuje się kilku opiekunów.

- Podopiecznych trzeba było umieścić pod opieką kilku osób. Jeżyki umieszczone są w specjalnych inkubatorach, by zapewnić im odpowiednią temperaturę. Ich życie polega na tym, że jedzą i śpią, a gdy zaczną chodzić, to zaraz robią się głodne i wtedy do akcji wkraczają ich karmiciele - wyjaśnia przedstawiciel Ekostraży.

Źródło: Ekostraż Jeż z jednego z osieroconych miotów

Siedziba Ekostraży mieści się przy ulicy Miłoszyckiej we Wrocławiu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl