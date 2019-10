"Zepchnął niepełnosprawnego sportowca do rowu". Kierowca oskarżony





Kierowca z Dolnego Śląska jest oskarżony o atak na niepełnosprawnego kolarza i zniszczenie wartego 70 tysięcy złotych roweru. Przygotowujący się do paraolimpiady sportowiec został - jak dowodzą śledczy - zepchnięty z drogi. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło na początku lipca na drodze w miejscowości Rzeplin. To właśnie tam Rafał Mikołajczyk, niepełnosprawny kolarz starający się o kwalifikację na igrzyska paraolimpijskie, które odbędą się w 2020 roku w Tokio, został zaatakowany przez Wojciecha Ż. Według lokalnych mediów napastnik to syn wójta gminy Żórawina.

- Dojechał do mnie z nadmierną prędkością, zaczął trąbić, wyprzedził mnie, wysiadł. W momencie, kiedy próbowałem go wyminąć, on kopnął mnie. Wpadłem do rowu, przekoziołkowałem. Bardzo mnie w tej sytuacji zdyskryminował z tego tytułu, że jestem osobą z niepełnosprawnością i rowerzystą, i nie powinienem w tym miejscu jeździć - relacjonował Mikołajczyk.

Prokuratura: wysiadł z auta i kopnął w rower

Były reprezentant Polski w kolarstwie stracił rower. Odnaleźli go policjanci Roman... czytaj dalej » Justyna Pilaczyk z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu relacjonuje sprawę tak: - Tą samą drogą, w tym samym kierunku poruszał się Wojciech Ż., który prowadził pojazd osobowy. Dojeżdżając do pokrzywdzonego, Ż. zaczął używać sygnałów dźwiękowych, następnie wyprzedził pokrzywdzonego i zajechał mu drogę pozostawiając swój samochód na jezdni. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna na drodze stanął tak, że sportowiec miał problem z jego wyminięciem.

- Oskarżony wysiadł z pojazdu i w chwili wymijania go przez niepełnosprawnego rowerzystę kopnął w prawe tylne koło roweru. Uderzenie spowodowało utratę panowania nad rowerem, podrzucenie go do góry i stoczenie się pokrzywdzonego do rowu - przekazuje Pilarczyk.

Straty: ponad 46 tysięcy złotych

Spotkanie z Ż. dla sportowca zakończyło się niegroźnymi obrażeniami ciała. Bardziej ucierpiał jego wart około 70 tysięcy złotych specjalistyczny pojazd.

- W wyniku zdarzenia rower został poważnie uszkodzony. Zarysowana została rama z włókna węglowego, uszkodzona została przerzutka elektryczna, skrzywione koło, zderzak tylny i zniszczony kask - wylicza prokurator. Naprawa roweru kosztowała ponad 46 tysięcy złotych. Jednak uszkodzony pojazd to nie tylko straty materialne. To także utrudnienie przygotowania do zawodów.

Najpierw się przyznał, później zmienił zdanie

Wojciech Ż. początkowo przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów zniszczenia mienia i lekkiego uszkodzenia ciała. Złożył też wyjaśnienia z których - jak informuje prokurator - wynikało, że kopnął w rower Mikołajczyka, bo ten miał obrazić go w trakcie wymijania go. Jednak podczas drugiego przesłuchania mężczyzna zmienił zdanie. - Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień - przyznaje Pilarczyk. I dodaje: - Zebrane w sprawie dowody są w pełni wiarygodne.

Akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Ż. trafił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Rzeplin pod Wrocławiem:



