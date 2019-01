Po incydencie po Marszu Równości mają zakaz udziału w imprezach masowych, czeka ich proces

Cristiano Ronaldo jedyną bramką w rywalizacji z Milanem zapewnił Juventusowi Superpuchar Włoch. Zrobił więc dokładnie to, po co przybył do Turynu. - Dobrze mieć takie wsparcie, prawda? - śmiał się po środowym meczu bramkarz "Bianconerich" Wojciech Szczęsny. zobacz więcej »