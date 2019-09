Był pełnomocnikiem księdza pedofila i jego ofiary. Sąd dyscyplinarny ukarał adwokata





Roczny zakaz wykonywania zawodu - taką karę - nieprawomocną - nałożył na dolnośląskiego adwokata sąd dyscyplinarny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Mecenas był obwiniony o złamanie zasad etyki adwokackiej, bo reprezentował zarówno ofiarę księdza pedofila, jak i samego księdza. Choć nie w jednym czasie. - Taki człowiek nie powinien w ogóle wykonywać tego zawodu - twierdzi pełnomocnik mężczyzny, który był molestowany przez duchownego.

Ksiądz Paweł K. w 2015 roku został skazany na siedem lat więzienia za przestępstwa na tle seksualnym. Sąd potwierdził, że duchowny zapraszał do hotelu dwóch chłopców i wykorzystywał ich seksualnie. W zamian wręczał im różne prezenty. Po kilku latach K. został też wydalony ze stanu duchownego.

"Działanie na granicy oszustwa"

Ofiara księdza skazanego za pedofilię domaga się odszkodowania od kurii "Typ... czytaj dalej » W 2015 roku do księdza zgłosił się adwokat Michał Kelm. Zaproponował mu pomoc w uniknięciu odpowiedzialności finansowej wobec ofiar. Mecenas był też pełnomocnikiem kurii wrocławskiej. Później ten sam adwokat zaproponował swoje usługi jednej z ofiar duchownego. Młodemu mężczyźnie zadeklarował, że pomoże mu wywalczyć zadośćuczynienie. Jednak po jakimś czasie od mężczyzny próbował uzyskać zgodę na zrzeczenie się roszczeń finansowych. I choć mecenas Kelm nie reprezentował w jednym momencie i sprawcy, i ofiary, to obecny pełnomocnik molestowanego przez księdza mężczyzny nie ma wątpliwości, że dopuścił się złamania zasad adwokackich.

- To było działanie na granicy oszustwa. Taki człowiek nie powinien w ogóle wykonywać zawodu adwokata - mówi mecenas Janusz Mazur, pełnomocnik ofiary Pawła K. To właśnie Mazur powiadomił rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu o zachowaniu adwokata.

Roczny zakaz wykonywania zawodu. Na razie nieprawomocny

Postępowanie rozpoczęło się na początku czerwca. Teraz - jak informuje "Gazeta Wyborcza - Wrocław" wobec mecenasa orzeczono roczny zakaz wykonywania zawodu. Wszystko przez "postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych".

Kolejni oskarżają ks. Andrzeja Do szczecińskiej... czytaj dalej » - To wyrok sprawiedliwy. Adwokat reprezentujący instytucje kościelne powinien wiedzieć, że pewnych granic nie wolno przekraczać - uważa Mazur.

Decyzja sądu dyscyplinarnego nie jest jednak prawomocna. A że na pierwszej rozprawie wyłączono jawność postępowania to mecenas Kelm w sprawie - aż do prawomocnego rozstrzygnięcia - nie chce się wypowiadać. W przesłanym do redakcji tvn24.pl oświadczeniu podkreśla jedynie, że orzeczenie jest niewykonalne. Takim stanie się dopiero po uprawomocnieniu.

"Wyrok narusza prawo i dlatego zostanie zaskarżony"

Mecenas zaznacza jednak, że jego zdaniem wyrok sądu dyscyplinarnego "narusza prawo i dlatego zostanie zaskarżony". Na jego korzyść ma świadczyć też opinia prawnika "w stopniu profesora z najlepszego wydziału prawa według rankingów w Polsce", z której ma jasno wynikać, że nie złamał norm ani zasad postępowania.

- Zaproponowane stypendium nie zamykało pokrzywdzonemu drogi do dochodzenia roszczeń od osób prawnych Kościoła katolickiego w Polsce - twierdzi mecenas.

Adwokat skarży się na adwokata

Kelm przyznaje także, że powiadomił rzecznika dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy o naruszeniu prawa, jakiego - jego zdaniem - dopuścić miał się mecenas Mazur. To postępowanie zostało przeniesione do Gdańska. - Wezwałem go na świadka w postępowaniu przeciwko kurii wrocławskiej i tym - jego zdaniem - chciałem go doprowadzić do naruszenia zasad tajemnicy adwokackiej. Mecenas Kelm czuje się tym pokrzywdzony, a ja spokojnie czekam na wynik postępowania - zaznacza Mazur.