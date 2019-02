Odebrał sobie życie w monitorowanej celi. Miał kartę "osadzonego zagrożonego samobójstwem"

Video: Ewa Koziak / Fakty po południu

Więcej mężczyzn popełnia samobójstwo, niż ginie w wypadkach....

Polki żyją średnio 82 lata, mężczyźni - 74. Żyjemy co raz dłużej, ale przyrost naturalny jest ujemny. I to nie tylko w miastach. Najnowsze dane z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego nie są optymistyczne. Najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, a co raz więcej osób ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Niepokoją też dane dotyczące samobójstw.

»