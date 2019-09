Mężczyzna na hulajnodze zderzył się z tramwajem





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Mężczyzna jadący na hulajnodze uderzył w tramwaj

W centrum Wrocławia mężczyzna jadący na hulajnodze uderzył w tramwaj. Policja poinformowała, że 30-latek odniósł obrażenia, ale jego stan nie jest ciężki i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Śmiertelny wypadek na elektrycznej hulajnodze. Co ze zmianami w prawie? We Wrocławiu... czytaj dalej » Jak poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Policji Łukasz Dutkowiak, po godzinie 20 w centrum Wrocławia, w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Zaolziańskiej doszło do zderzenia jadącego na elektrycznej hulajnodze mężczyzny z tramwajem.

Utrudnienia w komunikacji miejskiej

30-latek został przewieziony do szpitala, ale jego stan nie jest ciężki i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby wyjaśniają okoliczności tego wypadku.

W wyniku tego zdarzenia służby miejskie musiały zmienić trasy dla tramwajów. Około godziny 21 ruch został przywrócony.