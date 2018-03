Profesor wyszedł z przemówienia premiera. Teraz otrzymał medal





93-letni profesor Ryszard Krasnodębski został uhonorowany medalem "Wrocław z Wdzięcznością". Odznaczenie miał przyjąć już wcześniej. Jednak opuścił uroczystość z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

14 marca 2018 roku profesor Ryszard Krasnodębski, były żołnierz Armii Krajowej i uczestnik wydarzeń Marca'68 wziął udział w uroczystościach na Politechnice Wrocławskiej. Uczestniczył w nich również premier Mateusz Morawiecki. Po przemówieniu szefa rządu prezydent stolicy Dolnego Śląska miał wręczyć naukowcowi medal "Wrocław z Wdzięcznością". Do odznaczenia nie doszło, bo zdenerwowany Krasnodębski opuścił salę.

- Premier nadużył swojej władzy. Nie miał prawa mówić tutaj godzinę. To są ludzie poważni i mają słuchać poważnych rzeczy na aktualny temat - mówił 93-letni naukowiec. Jak dodał, premier nie powinien "uczyć profesorów historii elementarnej". - To przecież nie jest premier, on nie wie, co mówi - ocenił profesor Krasnodębski. Czytaj więcej na ten temat

"Za całe życie profesora należą się najwyższe wyrazy uznania"

Przegląd prasy: "Wrocław z wdzięcznością". Nowy pomysł prezydenta Dutkiewicza Będzie miał 4 cm... czytaj dalej » Dwa tygodnie później, 28 marca, profesor - na zaproszenie prezydenta Rafała Dutkiewicza - pojawił się w siedzibie władz miasta. I został odznaczony medalem. Dutkiewicz przypomniał historię profesora. Mówił także o jego udziale w wydarzeniach sprzed 50 lat.

- Jako nauczyciel i wychowawca studentów przyłączył się do ich protestu, podjął głodówkę protestacyjną za co został wydalony z politechniki - relacjonował prezydent Wrocławia. I dodawał: za taką postawę, za całe życie profesora należą się najwyższe wyrazy uznania. - Mam nadzieję, że ważnym symbolem naszej wdzięczności będzie to wręczane dziś odznaczenie "Wrocław z Wdzięcznością" - powiedział Dutkiewicz.

Profesor wdzięczny za wdzięczność

- Doprawdy nie oczekiwałem takiej nagrody, takiego honoru - stwierdził profesor. I przypomniał, że dwa tygodnie temu miał wygłosić przemówienie, które jednocześnie było jego listem do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. - Przemówienie dłuższe, dość zasadnicze. Sądzę, że teraz to już tak trochę nie ma miejsca na to żeby tak zasadniczo mówić - oznajmił Krasnodębski.

