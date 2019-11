Po marszu narodowców we Wrocławiu policja publikuje wizerunki kolejnych poszukiwanych

Foto: KMP Wrocław Video: tvn24

Zarzuty dla mężczyzny, który na marszu narodowców pojawił...

15.11| Podczas marszu narodowców we Wrocławiu z dzieckiem na rękach próbował awanturować się z policjantami zabezpieczającymi zgromadzenie. I choć ci zwracali mu uwagę, że powinien się oddalić to ojciec czteroletniego chłopca nie reagował. Teraz usłyszał zarzuty. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

