Osierocona wydra potrzebowała pomocy





Foto: Ekostraż | Video: Ekostraż Osierocony maluch trafił pod opiekę Ekostraży

Osłabiona i odwodniona czterotygodniowa wydra trafiła pod opiekę Ekostraży. Osieroconego zwierzaka znaleziono przy jednym z akwenów wodnych we Wrocławiu.

Remontują azyl dla zwierząt, szukają pomocy. "Potrzebny każdy kto ma dwie prawe lub nawet lewe dłonie" Niektórzy malują,... czytaj dalej » Osamotnioną młodą wydrę zauważyły osoby, które wypoczywały nad niewielkim zbiornikiem wodnym na terenie wrocławskiej Leśnicy.

- Obserwowały ją przez kilka godzin. W pobliżu, ani na moment, nie pojawił się żaden z dorosłych osobników. Zaniepokoiło to ich i dlatego na miejsce wezwały nas - mówi Dawid Karaś z stowarzyszenia Ekostraż.

Osłabiona i bezzębna

Okazało się, że zgłoszenie nie było bezpodstawne. Maleńkie zwierzę naprawdę potrzebowało pomocy. - Była osłabiona i odwodniona. Nie ma jeszcze zębów, a to oznacza, że wciąż powinna być odkarmiana. Nie ma matki więc, z interwencją wkroczyliśmy my - relacjonuje Karaś. Wydra została przewieziona do weterynarza. Osieroconym maluchem - którego wiek oceniono na cztery tygodnie - zajmą się specjaliści. Po odkarmieniu, gdy podrośnie i wyrosną jej zęby, ma wrócić na wolność.

Osierocona wydra została odnaleziona na terenie Leśnicy we Wrocławiu:



