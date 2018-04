Dwa maleńkie lisy znalazł na śmietniku mężczyzna. Był przekonany, że to psie szczenięta wymagające pomocy weterynarza i zaniósł je do lecznicy. Okazało się, że to dzikie liski. Jeden nie przeżył, o życie drugiego walczą wolontariusze.

O pomoc dla zwierząt została najpierw poproszona Fundacja Dwa Plus Cztery. Ktoś przyniósł dwa kilkudniowe szczeniaki do weterynarza.

- Ktoś myślał, że to pieski. Znalazł je na śmietniku na wrocławskich Żernikach. Weterynarz zadzwonił do nas żebyśmy się nimi zajęli - mówi Anna Głażewska z Fundacji Dwa Plus Cztery, która w przedświąteczny piątek wzięła maleńkie czworonogi pod swoją opiekę. I dodaje, że zastanawiały ją dziwne noski i sierść. Nietypowa jak na psie szczenięta.

Zwierzaki były w ciężkim stanie: wychłodzone i odwodnione. Mniejszy z nich miał rany na szyi i klatce piersiowej. Nie dotrwał kolejnej wizyty u weterynarza. To po niej okazało się, że psiaki to w rzeczywistości małe lisy.

Źródło: Fundacja Dwa Plus Cztery Początkowo myślano, że mały lis to psie szczenię Karmiony i ogrzewany

Na działkach znaleźli bażanta złocistego. Ktoś poobcinał mu lotki, żeby nie mógł latać Niezwykle... czytaj dalej » Przedstawicielka fundacji zwróciła się o pomoc do stowarzyszenia Ekostraż, które specjalizuje się w pomocy dzikim zwierzętom. Lisi samczyk trafił pod opiekę wolontariuszki.

- Nie ma jeszcze tygodnia. Potrzebuje specjalistycznej opieki. Co trzy - cztery godziny jest karmiony preparatem mlekozastępczym podawanym strzykawką. Po posiłku należy masować mu brzuszek - mówi Honorata Kołodziejska-Karaś z Ekostraży.

Opieka nad takim maluchem jest żmudna, bo to nie tylko karmienie i zabiegi pielęgnacyjne, ale też ciągłe doglądanie i ogrzewanie zwierzaka.

Kilka kolejnych dni będzie dla niego kluczowych. Jego opiekunowie mają nadzieję, że bezimienne jeszcze szczenię, szybko podrośnie i przybierze na wadze. Na razie, co widać na opublikowanym przez Ekostraż filmie, lisek jest mniejszy od łyżki.

Bez pomocy człowieka nie miałyby szans

Jak lisie szczeniaki znalazły się na śmietniku? Tego nie wiadomo. - Ktoś mógł je tam wyrzucić myśląc, że to psy - uważa Kołodziejska-Karaś. Pewne jest, jak twierdzi przedstawicielka Dwa Plus Cztery, że bez pomocy ludzi zwierzaki nie miałyby szans na przeżycie. - One po prostu potrzebowały pomocy. Dobrze, że ktoś je stamtąd zabrał - przyznaje Głażewska.

Gdy lis dorośnie najprawdopodobniej trafi do jednego, z zaprzyjaźnionych z Ekostrażą, ośrodków dla dzikich zwierząt.

Liski znaleziono na wrocławskich Żernikach:



