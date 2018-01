Komendant miejski wrocławskiej policji trafił w nocy do szpitala. Znaleziono go w pobliżu jednego ze sklepów. Miał rozbitą głowę, nie miał butów i był pod wpływem alkoholu. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział, że komendant zostanie odwołany ze swojej funkcji.

- W godzinach nocnych komendant miejski trafił do szpitala. Po udzieleniu mu pomocy został zwolniony do domu. Teraz, na polecenie komendanta wojewódzkiego policji, wyjaśniane są wszelkie okoliczności tego, co się wydarzyło - informuje asp. sztab. Paweł Petrykowski, rzecznik dolnośląskiej policji. I dodaje: - Sprawdzane jest między innymi to, czy komendant trafił do szpitala przez problemy zdrowotne.

Pijany i z rozbitą głową

Zdaniem "Gazety Wyborczej Wrocław", zawinić mógł nie zły stan zdrowia, a coś zupełnie innego.

Pijany policjant prowadził samochód Niemal promil... czytaj dalej » - Służba Ochrony Kolei 33 minuty po północy powiadomiła policję, że pod Lidlem na Hubskiej krąży pijany facet z rozbitą głową i bez butów - mówi dziennikowi anonimowy informator z policji. W ten sposób komendant miał trafić do szpitala. Tego, czy rzeczywiście tak było, rzecznik dolnośląskiej policji nie potwierdza. - Wszystkie okoliczności tej sprawy są wyjaśniane - powtarza Petrykowski. I dodaje: w mediach pojawia się wiele informacji ze źródeł anonimowych, ale jako policja nie możemy na nich bazować. Pewnym natomiast jest to, że komendanta ze szpitala odebrał jeden z jego zastępców.

O sprawę zapytaliśmy Służbę Ochrony Kolei. Okazało się, że patrol wracając do bazy zauważył komendanta. - To był przypadek. Funkcjonariusze zauważyli taką osobę - słyszymy od pracownika wrocławskiej SOK. O jaką osobę chodzi? - Taką, jak podają media - przyznaje nasz rozmówca. I dodaje: to funkcjonariusze SOK powiadomili policję.

"Jest bez butów"

Olga Bierut, reporterka TVN24, dotarła do notatki sporządzonej przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w której czytamy: "mężczyzna pod wpływem alkoholu, jest bez butów". Znajduje się tam też informacja o tym, że na miejscu jest zespół ratownictwa medycznego i potrzebna jest policja. "Na miejscu okazało się, że osobą leżącą jest Komendant KMP Wrocław" - zanotowano.

Według RMF FM, podinspektor Zbigniew Raczak zanim trafił do szpitala, spotkał się z komendantem wojewódzkim.

Jak ustalił Robert Zieliński, dziennikarz śledczy tvn24.pl, komendant główny wysłał do Wrocławia zespół kontrolny, który ma wyjaśnić incydent. W skład ekipy kontrolnej wchodzi zastępca dyrektora biura kontroli.

Reakcja ministra

Na incydent z udziałem szefa wrocławskiej policji zareagował Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. - Sprzeniewierzył się zasadom etycznym. Wszczęte zostanie postępowanie dyscyplinarne. Komendant miejski policji we Wrocławiu podinspektor Zbigniew Raczak zostanie odwołany - zapowiedział minister.

Podinspektor Zbigniew Raczak komendantem miejskim we Wrocławiu został w czerwcu 2017 roku. Zmiana na tym stanowisku była konsekwencją ujawnienia, przez Wojciecha Bojanowskiego w "Superwizjerze", okoliczności śmierci Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie.

Czytaj więcej

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl