Ponad 120 km/h za dużo na liczniku. "Pomylił ruch miejski z wyścigami"

Foto: Policja Wrocław Video: tvn24

Najstarszy pirat drogowy w Polsce. 82-latek uciekał...

Uciekał przez pół Podhala, goniła go policja z dwóch powiatów, dwa razy im uciekł, ale w końcu go dopadli. Zabarykadował się w aucie, więc policjanci wybili szybę i wyciągnęli go siłą. Kogo? 82-letniego kierowcę, najstarszego pirata drogowego w Polsce. Dziadek ma spore doświadczenie kodeksowe. Więcej takich historii w "Rankingu Mazura" w sobotę o 15:15 i niedzielę o 18:15 w TVN24.

