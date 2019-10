Wyprowadził 40 pasażerów z płonącego tramwaju

24-letni motorniczy we wrocławskim MPK pracuje od 1,5 roku. 23 października w kierowany przez niego tramwaj wjechała ciężarówka. Oba pojazdy stanęły w płomieniach. Kamil Szymański wyprowadził z tramwaju wszystkich pasażerów. Dzięki jego szybkiej reakcji nikomu nic się nie stało. Mężczyzna został nagrodzony przez swojego pracodawcę.

W środę po południu na wrocławskim Biskupinie doszło do zderzenia ciężarówki z tramwajem linii 2. Oba pojazdy stanęły w płomieniach. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym nie zachował szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu i wjechał wprost w nadjeżdżający tramwaj - informował wówczas starszy sierżant Krzysztof Marcjan z biura prasowego wrocławskiej policji.

Prezes MPK: trzeba mieć w sercu i w głowie odpowiednie zasady

Najlepsi motorniczowie są z Wrocławia. "Pokazaliśmy, kto rządzi!" Śpiewająco... czytaj dalej » - Motorniczy w błyskawicznym tempie wyprowadził 40 pasażerów. W naszych oczach - i myślę, że w oczach wrocławian również - jest on bohaterem - mówi Krzysztof Balawejder, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.

I dodaje: - Trzeba być w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, to fakt. Jednak trzeba mieć też w sercu i w głowie odpowiednie zasady. Jest bohaterem, bo dzięki niemu bezpiecznie 40 pasażerów opuściło tramwaj.

"Mogę nazywać się bohaterem"

Dlatego władze MPK Wrocław postanowiły nagrodzić Kamila Szymańskiego, 24-letniego bohaterskiego motorniczego. Mężczyzna otrzymał premię, podwyżkę i trzydniowy wyjazd studyjny do Turcji. W jego trakcie będzie mógł między innymi podejrzeć, jak działa komunikacja publiczna w Stambule. Czy on sam czuje się bohaterem? - W pierwszej chwili nie doszło do mnie to, że faktycznie mogłem uratować ludzi, a teraz już odczuwam to, że ich uratowałem i mogę nazywać się bohaterem - przyznaje motorniczy. I zapowiada, że w poniedziałek wraca na tory.

Do wypadku doszło na wrocławskim Biskupinie:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl