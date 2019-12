Jechał kradzionym autem, uciekał przed policją. Był pod wpływem narkotyków





»

177 kilometrów na godzinę - tyle na liczniku miał 27-letni kierowca auta, który po drodze łamał przepisy. Gdy policjanci chcieli zatrzymać go do kontroli, zaczął uciekać. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków, miał sądowy zakaz kierowania pojazdami, a samochód, którym jechał, został kilka miesięcy wcześniej skradziony w Głogowie (Dolnośląskie).

Uciekał i niemal potrącił policjanta. "W trakcie szaleńczej jazdy popełnił szereg wykroczeń" 48-letni kierowca... czytaj dalej » - Kierujący osobowym oplem wyraźnie nie dostosował swojej prędkości do obowiązujących w tym miejscu przepisów - mówi Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji.

Funkcjonariusze drogówki, którzy zauważyli zachowanie kierowcy, za pomocą wideorejestratora sprawdzili prędkość, z jaką się poruszał. Pomiar wykazał 177 kilometrów na godzinę.

Uciekał kradzionym samochodem

- Policjanci dali kierującemu wyraźne sygnały do zatrzymania pojazdu. Ten jednak zaczął przyspieszać, dlatego mundurowi ruszyli za nim w pościg - relacjonuje Rajski. Mężczyzna zjechał w kierunku Trzebnicy. W końcu został zatrzymany na drodze wojewódzkiej numer 5.

Za kierownicą siedział 27-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. - Okazało się, że ma on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej, samochód, którym jechał, w policyjnym systemie figurował jako skradziony w sierpniu na terenie Głogowa - mówi policjant. To jednak nie był koniec jego przewinień. Po sprawdzeniu policyjnym testerem narkotykowym wyszło na jaw, że 27-latek kierował pod wpływem amfetaminy.

Teraz mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli i niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu. Funkcjonariusze sprawdzą też związek 27-latka z kradzieżą auta.

Kierowcę zatrzymano na drodze w kierunku Trzebnicy:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl