Jeden zahamował, drugi nie zdążył i wjechał na chodnik. "Mogło skończyć się gorzej"





Gwałtowne hamowanie i pisk opon, a po chwili ratujący się przed kolizją kierowca wjeżdża na chodnik. I niemal nie rozjeżdża pieszej. Sprawie przygląda się policja.

"Po co jest takie coś?". Dziecko pyta chwilę przed wypadkiem Córka zapytała... czytaj dalej » Ulica Popowicka we Wrocławiu. Na filmie, który publikujemy, widać rowerzystę stojącego na azylu dla pieszych. Do przejścia zbliża się samochód. Gwałtownie hamuje i zatrzymuje się przed przejściem. Jadące za nim auto zahamować nie zdążyło.

"Pięknie"

W tle słychać pisk opon. By uniknąć uderzenia w tył poprzedzającego samochodu kierowca z impetem wjeżdża na chodnik, którym przechodzi kobieta. Kierowca zahacza o znak drogowy, a rowerzysta przejeżdża przez pasy. Piesza zdążyła uciec.

"Pięknie" - komentuje autor nagrania. Sytuacja wygląda na bardzo groźną. Autor nagrania, opisując zdarzenie, podkreśla, że "mogło skończyć się gorzej niż zarysowanym samochodem".

Sytuacji uwiecznionej na nagraniu przygląda się policja. - Wydział ruchu drogowego oceni, jak doszło do tego zachowania i czy wykraczało ono poza normy - przekazuje asp. sztab. Paweł Petrykowski, rzecznik prasowy dolnośląskiej policji. I przypomina, że kierowcy powinni pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości podczas jazdy. - Dzięki temu w sytuacji zahamowania pojazdu przed nami, będziemy mieli szansę bezpiecznie wyhamować - podkreśla policjant.

Do zdarzenia doszło na ulicy Popowickiej we Wrocławiu: