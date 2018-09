Atak nożownika we Wrocławiu. Rannej kobiecie pomógł 17-latek

- Węgry nie dadzą sobie odebrać prawa do ochrony granicy - oświadczył w poniedziałek w węgierskim parlamencie premier Viktor Orban. Nawiązał do sugestii kanclerz Niemiec Angeli Merkel, by nadać większe kompetencje Frontexowi - europejskiej agencji strzegącej granic Unii Europejskiej. zobacz więcej »