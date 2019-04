Wypadli z drogi, uderzyli quadem w drzewo. Dwóch nastolatków w szpitalu





Dwóch nastolatków rannych w wypadku quada w miejscowości Żurawie (woj. opolskie). Pojazd wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Policja sprawdza, co wydarzyło się na drodze i kto prowadził quada.

Do wypadku doszło w niedzielę nad ranem. Dwaj nastolatkowie jechali quadem przez miejscowość Żurawie (woj. opolskie). Nagle zjechali z jezdni wprost do przydrożnego rowu i uderzyli w drzewo.

Poszkodowani sami wezwali służby. Na miejscu potrzebna była pomoc strażaków, a to dlatego, że quad przygniótł jednego z nastolatków.

16- i 19-latek trafili najpierw do szpital w Oleśnicy. Stamtąd przetransportowano ich do placówek we Wrocławiu i Opolu.

Jak dowiedziała się reporterka TVN 24, obaj mają obrażenia rąk i nóg. Starszy poszkodowany przeszedł już dwie operacje, a wkrótce czeka go trzecia.

Kto prowadził?

Policja bada okoliczności zdarzenia i ustala, kto w chwili wypadku prowadził quada. Wiadomo, że odpowiednie uprawnienia posiadał tylko 19-latek. - Jeśli quada prowadził 19-latek to mógłby usłyszeć zarzuty związane ze spowodowaniem wypadku. Jeśli młodszy, to mógłby dodatkowo odpowiadać za prowadzenie pojazdu bez uprawnień - relacjonuje Małgorzata Marczok, reporterka TVN24, która zajmuje się tą sprawą.

Od obu poszkodowanych pobrano krew by ustalić, czy byli trzeźwi i czy nie zażywali narkotyków.

Źródło: OSP Cieciułów Quad przygniótł jednego z nastolatków

