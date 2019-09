Kucyk wybrał się na spacer po lesie. Zbiega rozpoznano w internecie

Na samotnie błąkąjącego się po lesie - w okolicach Zgorzelca (Dolnośląskie) - kuca trafił spacerowicz. Wyprowadził go z lasu i przekazał policjantom. Ci rozpoczęli poszukiwania właściciela konia. Pomogło zamieszczenie w internecie zdjęcia zguby. Okazało się, że właściciel nawet nie wiedział o jego ucieczce.

Lama na gigancie, czyli wędrówki Irka "Odwieczny... czytaj dalej » O błąkającym się w lesie kucyku policję poinformował spacerowicz, który spotkał go na swojej drodze. Mężczyzna wyprowadził zwierzaka z kompleksu leśnego i doprowadził go do najbliższych zabudowań. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce pożyczyli smycz od jednego z okolicznych mieszkańców i przejęli kucyka.

Zbieg rozpoznany w internecie

- Zwierzę było zadbane i ufne. Policjantka z wydziału dochodzeniowo-śledczego, która jest pasjonatką koni skontaktowała się z okolicznymi hodowcami. Jednak nikt nie rozpoznał kucyka - relacjonuje podkom. Agnieszka Goguł z policji w Zgorzelcu. I dodaje, że z tego powodu zdecydowano się na opublikowanie zdjęć kucyka na jednym z portali społecznościowych. Poskutkowało.

Okazało się, że właściciel nawet nie wiedział, że jego podopieczny wybrał się na spacer. Kucyk, zanim został odnaleziony, przespacerował kilka kilometrów. Cały i zdrowy wrócił do właściciela.

Kucykowi pomogli policjanci ze Zgorzelca:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl