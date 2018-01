Foto: TVN24 Wrocław Video: A. Pawlukiewicz / TVN24 Wrocław

Weterynarz o psie znalezionym na ulicy w Kamiennej Górze

30.01| Czy ktoś strzela do zwierząt w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie)? To wyjaśnia policja. Jedną z ostatnich ofiar postrzału jest pies w typie owczarka niemieckiego. - Kaliber był mały, pies duży. Zabił go strzał z bliskiej odległości - mówi weterynarz, która próbowała ratować czworonoga.

