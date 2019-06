Zakonnica w areszcie domowym. Prokuratura: przywłaszczyła ponad 400 tys. złotych





Ponad pół miliona złotych miała przekazać swojemu znajomemu zakonnica z Opolszczyzny. Usłyszała zarzuty, bo większość z tej kwoty nie należała do niej, tylko do Domu Pomocy Społecznej, w którym pracowała. Zatrzymano też jej znajomego.

Policję o braku ponad 400 tysięcy złotych w kasie Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim poinformowano 3 czerwca. - Do Komendy Miejskiej Policji w Opolu zgłosiła się pracownica jednego z Domów Pomocy Społecznej. Kobieta zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodziło o przywłaszczenie blisko pół miliona złotych - informuje biuro prasowe opolskiej policji.

W tym samym czasie z ośrodka zniknęła jedna z pracujących tam sióstr zakonnych.

Najpierw zatrzymali zakonnicę, później jej znajomego

Próbował wyłudzić ponad milion złotych, chce przesłuchania ponad tysiąca świadków Ruszył proces... czytaj dalej » Kobietę zatrzymano na terenie Dolnego Śląska. Jak podkreślają policjanci, złożyła ona obszerne wyjaśnienia.

W ręce policjantów wpadła nie tylko zakonnica. Funkcjonariusze zatrzymali też 43-letniego mieszkańca Opola, znajomego siostry zakonnej.

Z ustaleń śledczych wynika, że to on miał namówić zakonnicę do zabrania pieniędzy z kasy DPS. Jak miał to zrobić, prokuratorzy nie ujawniają. Nie zdradzają też, czy para przyznaje się do zarzucanych im czynów.

Prokuratura: miała dostęp do pieniędzy

- Siostra zakonna jest podejrzana o przywłaszczenie ponad 400 tysięcy złotych z kasy Domu Pomocy Społecznej. Do pieniędzy miała dostęp ze względu na pełnioną przez siebie funkcję. Zajmowała się finansami - informuje Jacek Mikłuszka, zastępca prokuratora okręgowego w Opolu.

Zarzuty usłyszał także jej znajomy. To do niego miały trafić pieniądze, które nie należały tylko do ośrodka, ale także do jego pensjonariuszy.

- Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa wobec mienia znacznej wartości. Chodzi o ponad 500 tysięcy złotych. Różnica wynika stąd, że część pieniędzy stanowiła własność podejrzanej - precyzuje Mikłuszka.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Wobec zakonnicy zastosowano areszt domowy. Jak mówi prokurator parze grozi do 10 lat więzienia.

