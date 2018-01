Pasażerowie w aucie, gaz do dechy i ucieczka przed pościgiem. Krewki taksówkarz z zarzutami





Czynna napaść na funkcjonariuszy, znieważenie ich i pozbawienie wolności przewożonych pasażerów - taksówkarz, który uciekał ulicami Wrocławia przed policją, a na końcu zaatakował funkcjonariuszy gazem pieprzowym, usłyszał szereg zarzutów za swoje przewinienia. Teraz grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

Nocą z wtorku na środę 50-letni mężczyzna został zatrzymany do kontroli w trakcie kursu. Wiózł dwóch pasażerów. Jak wynika z relacji policjantów, kiedy oddawali mu dokumenty, taksówkarz był agresywny i ich obrażał. Za zniewagi funkcjonariusze zamierzali go zatrzymać, ale zamiast się poddać, dał gaz do dechy. Chciał uciec.

Rozpoczął się pościg, do którego dołączały inne radiowozy. W końcu zatrzymano uciekiniera w okolicach ulicy Fieldorfa. Według dalszej relacji policjantów, taksówkarz się nie poddawał i zablokował drzwi. Widocznie bardzo nie chciał trafić w ręce funkcjonariuszy. Do tego stopnia, że kiedy wybili mu szybę w aucie, kierowca rozpylił w ich stronę gaz pieprzowy. Obezwładnili go dopiero inni policjanci. Został zatrzymany.

Taksówkarz z zarzutami

Całą sprawę znamy tylko z relacji policjantów, bo funkcjonariusze nie informują, czy mężczyzna się przyznał i czy złożył wyjaśnienia. Wojciech Jabłoński z biura prasowego wrocławskiej policji przekazał, że przedstawiono mu łącznie pięć zarzutów. Chronologicznie do przebiegu zdarzeń:

Drugi dotyczy nie zatrzymania się do kontroli, nie reagowania na polecenia policjantów, ani na sygnały świetlne i dźwiękowe.

Trzeci związany jest z rozpyleniem gazu w kierunku policjantów. Zakwalifikowane zostało to jako czynna napaść na funkcjonariuszy.

Czwarty zarzut odnosi się do znieważenia dwóch kolejnych funkcjonariuszy, którzy dokonywali zatrzymania taksówkarza.

Piąty - pozbawienie wolności przewożonych na tylnej kanapie pasażerów taksówki.

- 50-latkowi grozi za to do 10 lat więzienia. Po badaniu jego krwi nie stwierdzono obecności alkoholu, ani środków psychoaktywnych - mówi Jabłoński.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, wobec taksówkarza zastosowano dozór policyjny oraz zabrano mu prawo jazdy, w związku z czym nie może wykonywać swojej pracy.

Nadal nie wiadomo co było powodem raptownego i niespodziewanego zachowania mężczyzny.

