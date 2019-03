Na Zamku Książ szykowali się do remontu, odkryli renesansowe malowidła





Przygotowywali jedną z zamkowych sal do remontu. W trakcie prac natrafili na malowidła, które najprawdopodobniej pochodzą z XVI wieku. - Ostateczną odpowiedź dadzą nam wyniki specjalistycznych badań - mówią przedstawiciele Zamku Książ. Malowideł może być znacznie więcej.

Podczas przygotowań do remontu jednej z najstarszych zamkowych sal, dokonano odkrycia, które przedstawiciele Zamku Książ (woj. dolnośląskie) zostało określone jako "sensacyjne".

To dopiero początek?

- Pod warstwą tynku na ścianie z kominkiem widoczna jest polichromia przedstawiająca kotarę oraz monochromia drugiej kotary. We wnękach okiennych polichromie zostały pokryte warstwą farby - mówi Anna Nowakowska-Ciuchera, wałbrzyska konserwator zabytków. I dodaje, że to wcale nie musi być koniec odkryć.

Wszystko dlatego, że stan zachowania malowideł "pozwala domniemywać", że zachowały się one na większej powierzchni ścian. Konserwatorzy zalecili zdjęcie tynków, które pokryły ściany w okresie hitlerowskim i w czasach powojennych. Po to, by odkryć całą zachowaną polichromię.

Renesansowe pamiątki

Zdaniem specjalistów malowidła mogły powstać nawet kilkaset lat temu. Jak informuje Mateusz Mykytyszyn, rzecznik prasowy Zamku Książ, dekoracje mogły ozdobić ściany w XVI wieku, czyli w epoce renesansu. - Ostateczną odpowiedź, co do wieku malowideł i użytych do ich stworzenia pigmentów dadzą dopiero wyniki badań fizyczno-chemicznych, które planujemy zlecić - podkreśla Mykytyszyn.

Sala w której dokonano odkrycia to Sala Krzywa. Znajduje się w najstarszej, średniowiecznej części rezydencji Hochbergów. Jej wystrój został niemal całkowicie zniszczony w latach 1944-1945, gdy za przebudowę wzięli się członkowie paramilitarnej nazistowskiej organizacji Todt. Do tego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych. Jednak naziści zamalowali polichromie i zasłonili je sufitem.

Zdjęcia z przeszłości pozwolą przywrócić blask

- Szczęśliwie dysponujemy ikonografią przedstawiającą historyczny wystój sali. Bardzo bogate w detale fotografie pochodzą między innymi z kolekcji zdjęć autorstwa zamkowego kucharza Louisa Hardouina, prywatnych zbiorów księcia Bolko von Pless oraz teki niemieckiego konserwatora zabytków Guntera Grundmanna - mówi Anna Żabska, prezes Zamku Książ. I dodaje, że te materiały pozwolą na odtworzenie historycznych malowideł. A w przyszłości będą mogli podziwiać je zamkowi goście.

