Podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny zostaje w areszcie

Foto: policja dolnośląska Video: tvn24

Prokuratura o podejrzanym w sprawie zabójstwa Kristiny z Mrowin

18.06| Jakub A. podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin (Dolnośląskie) usłyszał także zarzut podżegania do udziału w zabójstwie. - Namawiał inną osobę do współudziału w zbrodni - mówią śledczy. I dodają: z dotychczasowych informacji wynika, że zabójstwo było zaplanowane i przygotowywane od jakiegoś czasu. We wtorek do sądu ma wpłynąć wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-latka.

»