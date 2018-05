Nie wiadomo kto i dlaczego zabił burmistrza. Prokuratura umarza śledztwo

Foto: archiwum TVN24 Video: tvn24

"Burmistrz został znaleziony w kałuży krwi"

19.02| Prokuratura potwierdziła: martwy mężczyzna, którego ciało we wtorek wieczorem znaleziono w domu w Krępnej na Opolszczyźnie, to Dieter Przewdzing, burmistrz Zdzieszowic. Śledczy nie ujawniają na razie przyczyn śmierci. Jednak według lokalnych dziennikarzy mogło dojść do zabójstwa.

