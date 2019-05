Syn zabił ojca. O tym, że odpowiedział za zbrodnię zdecydowało kilkanaście minut

Sąd apelacyjny skazał Mariusza W. na 11 lat więzienia za zabójstwo swojego ojca. Niewiele brakowało, a do procesu w ogóle by nie doszło. Kiedy siostra zmarłego przekazała policji, że jej bliski został zamordowany, zwłoki - kluczowy dowód w sprawie - dojeżdżały już do krematorium.

O poranku 24 maja 2018 roku kobieta zadzwoniła na policję i przekazała, że posiada dowody świadczące o morderstwie. Jej brat miał zginąć z rąk swojego syna, o czym dowiedziała się m.in. z nagranej rozmowy telefonicznej między nim i swoim kolegą. Prosiła o niezwłoczną interwencję, ponieważ ciało denata miało zostać skremowane tego samego dnia w Jeleniej Górze.

Funkcjonariusze zareagowali w samą porę. Skontaktowali się z zakładem pogrzebowym i krematorium. Zwłoki były już prawie na miejscu. O mały włos, a prawda spłonęłaby w piecu razem z ciałem 54-latka.

Zabezpieczone ciało przebadał lekarz medycyny sądowej. Stwierdził obrażenia wewnętrzne w postaci rozdętych płuc czy krwiaka podpajęczynówkowego, które miały świadczyć o duszeniu i użyciu przemocy.

Jednak zabójstwo

Byłego policjanta "uciszył" sąsiad. Szkielet znaleziono po trzech latach. Zapadł wyrok Do domu często... czytaj dalej » Mariusz W. został zatrzymany. Śledczy ustalili, że bił ojca pięściami po głowie, co doprowadziło do wylewu krwi do komór mózgu. Potem miał dusić go poduszką. Mężczyzna wyjaśniał, że w nocy pokłócił się z ojcem, który nie dawał mu spokoju i męczył go o papierosy. 29-latek przyznał, że uderzył ojca, próbował go uciszyć, ale nie chciał zabić.

Śledczy mieli inną wizję tego zdarzenia. Według nich to było zabójstwo z premedytacją. W akcie oskarżenia prokurator zażądał 15 lat więzienia dla W.

- Sąd okręgowy zmienił kwalifikację czynu i skazał oskarżonego na dziewięć lat więzienia za pobicie ze skutkiem śmiertelnym - mówi Marek Rusin, prokurator rejonowy w Świdnicy.

Prokuratura nie zgodziła się ze zmianą kwalifikacji i niskim wymiarem kary. Wyrok został zaskarżony. Skutecznie jak się okazało, ponieważ sąd apelacyjny zmienił wyrok na zabójstwo w zamiarze ewentualnym, za co wymierzył Mariuszowi W. karę 11 lat więzienia.

- Zgadzamy się z tym wyrokiem, jest słuszny i sprawiedliwy. Zamiar ewentualny jest do zaakceptowania, kara została podwyższona - wymienia prokurator Rusin.

Wyrok jest prawomocny.

Poplecznictwo?

Śledczy są na finiszu sprawdzania jeszcze jednego wątku związanego z tą sprawą, który został wyodrębniony do osobnego postępowania. Kiedy Mariusz W. znalazł rano martwego ojca, wezwał lekarza, który ocenił, że mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. Wystawił kartę zgonu, z której wynikało, że przyczyna śmierci jest nieznana, ale nic nie wskazuje na działanie osób trzecich.

Marek Rusin przewiduje, że na przełomie maja i czerwca prokuratura powinna otrzymać opinię lekarską, na podstawie której będzie można dokonać oceny karnej i zadecydować o ewentualnych zarzutach dla lekarza. Niezależnie toczy się wobec niego także postępowanie dyscyplinarne.

Prokuratura nie wyklucza także pociągnięcia do odpowiedzialności kilkorga osób, które wiedziały o zabójstwie, ale nie poinformowały o nim organów ścigania.