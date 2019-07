Jechały nad morze, by wypocząć i spotkać się z resztą rodziny. Matka i córka zginęły w wypadku

W wypadku na Dolnym Śląsku zginęła mieszkanka Śląska i jej dziewięcioletnia córka. Jechały, by wypocząć nad Bałtykiem. Tam miały spotkać się z resztą rodziny. Kobieta była przedszkolanką w jednej z dzielnic Rybnika. Jej znajomi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.