Jedna osoba zginęła, ponad 20 rannych. Nie będzie aresztu dla kierowcy





Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury dotyczącego tymczasowego aresztu dla 69-letniego kierowcy, podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła jedna osoba a 24 zostały ranne. Mężczyźnie postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Do wypadku na drodze ekspresowej numer trzy pod Suchą Górną na Dolnym Śląsku doszło w czwartkowy wieczór. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 69-letni kierowca autobusu przekroczył dozwoloną prędkość, zjechał na prawe pobocze drogi, co doprowadziło do przewrócenia się pojazdu na bok.

Autobusem jechało łącznie 51 osób, byli wśród nich niepełnosprawni w różnym wieku, w tym dzieci. Jeden z pasażerów zginął na miejscu. Ponad 20 osób przewieziono do szpitali w Legnicy, Głogowie, Lubinie, Nowej Soli i Lesznie. Ich obrażenia mają różnorodny charakter: od powierzchownych potłuczeń po złamania kręgosłupa. Część pacjentów już została wypisana ze szpitala, inni będą zmuszeni do dłuższej rehabilitacji.

Zarzuty dla kierowcy, ale bez aresztu

"Z lewej strony wszystko leciało na nas, a ja leżałam pod spodem. Słyszałam tylko krzyki" - Widziałam jak... czytaj dalej » Winnego zdarzenia prokuratura upatruje w kierowcy autobusu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

- Prokurator przedstawił kierowcy autobusu zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym z następstwem w postaci śmierci jednej pasażerki autobusu oraz obrażeniami ciała u 25 innych osób - powiedziała Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Do Sądu Rejonowego w Lubinie wpłynął wniosek o trzymiesięczny areszt, ponieważ kierowcy grozi surowa kara.

- Nie przyznał się do winy, choć nie kwestionuje zapisanych przez tachograf przekroczeń prędkości. Istnieje jednak zagrożenie matactwa z jego strony i próby wpływania na świadków. Stąd wniosek prokuratora o areszt - tłyumaczyła rzeczniczka.

W sobotę po południu odbyło się posiedzenie aresztowe. - Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania tymczasowego aresztowania - powiedział Romuald Brzeziński z Prokuratury Rejonowej w Lubinie.

Kierowcy grozi do ośmiu lat więzienia.