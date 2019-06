"Piętro drugie stało się piętrem pierwszym". Miasto obiecuje pomoc mieszkańcom





Decyzję co do dalszych losów zniszczonej po wybuchu kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie) podejmie między innymi inspektor nadzoru budowlanego i konserwator zabytków. Na razie wciąż prowadzona jest tam akcja poszukiwawcza. Strażacy sprawdzają, czy nikt nie jest uwięziony pod gruzami. Dwie osoby zostały poszkodowane. Miasto mieszkańcom zniszczonego budynku obiecuje pomoc.

W zniszczonej kamienicy przy ulicy Czerwińskiego 4 w Kędzierzynie-Koźlu znajdowało się pięć mieszkań. Jeden z lokali był niezamieszkały. Czterem rodzinom zajmującym pozostałe mieszkania miasto obiecuje pomoc.

Mieszkania i pieniądze dla poszkodowanych

Po eksplozji nie wrócą do mieszkań. "Budynek nie nadaje się do zamieszkania" Są wyniki... czytaj dalej » - Jedna rodzina, aktualnie przebywająca za granicą, ma już przydzielone mieszkanie. Druga rodzina dostanie lokal zastępczy, trzecia i tak miała zdawać mieszkanie. Czekamy jeszcze na kontakt ze strony pani, która przebywa teraz u rodziny - poinformowała Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla. I dodała, że każda z poszkodowanych rodzin może liczyć także na pomoc finansową.

Władze miasta mieszkańcom zniszczonego budynku oferują do pięciu tysięcy złotych. - Jesteśmy w kontakcie z wojewodą opolskim. Do niego także zostanie skierowany wniosek o pomoc finansową - podkreśliła prezydent.

"Piętro drugie stało się piętrem pierwszym"

Kamienica, która została zniszczona najprawdopodobniej na skutek wybuchu gazu, niedawno przeszła remont. Na razie nie wiadomo, czy zostanie wyburzona, czy możliwe będzie jej odbudowanie. Zniszczenia, jak opisywali wcześniej strażacy, są ogromne. Podczas spotkania z dziennikarzami komendant główny Państwowej Straży Pożarnej stan budynku określił jako "katastrofalny" i "nadający się tylko do rozebrania". Prezydent miasta tak kategorycznie się nie wypowiada. Choć przyznaje, że zniszczenia są spore.

- Zniszczeniu uległy dwa piętra. Piętro drugie stało się piętrem pierwszym - przyznała Nowosielska. Jednak zaznaczyła, że ostateczną decyzję co do losu budynku podejmie inspektor nadzoru budowlanego i konserwator zabytków. - Czy budynek będzie rozebrany, czy nie trudno powiedzieć. Najpierw należy dokończyć akcję ratunkową, później zostanie powołana komisja, która oceni straty i zniszczenia. To nie jest kwestia tygodnia, ale wielu tygodni - zastrzegła prezydent.

Dwie osoby ranne, dwie poszukiwane

Zgłoszenie o wybuchu w kamienicy służby otrzymały w czwartkowy wieczór. Na razie nie wiadomo, czy przyczyną eksplozji była butla z gazem, czy może instalacja gazowa. Wybuch doprowadził jednak do zniszczenia części budynku. Po nim doszło do pożaru. Strażacy walczyli z ogniem do godziny 3 nad ranem.

W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby. 86-letnia mieszkanka wyszła z budynku o własnych siłach. Mężczyznę, z rozległymi poparzeniami ciała, ewakuowali strażacy. Z relacji mieszkańców wynikało, że w kamienicy mogą znajdować się także dwie inne osoby. Szukają ich strażacy.

Tak kamienica wyglądała przed wybuchem: