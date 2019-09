Jechał hulajnogą, zderzył się z samochodem. 25-latek nie żyje

Policjanci i prokuratorzy z Wrocławia badają okoliczności wypadku, w którym zginął 25-latek jadący hulajnogą elektryczną. Mężczyzna został potrącony przez samochód osobowy.

Do wypadku doszło przed godziną 10 na skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z Niedźwiedzią. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna na hulajnodze elektrycznej wjechał na ulicę w momencie, gdy zielone światło dla przejazdu miały samochody. W tym momencie w mężczyznę uderzył jadący w stronę centrum samochód osobowy. Siła uderzenia była tak duża, że ciało mężczyzny zostało odrzucone na kilkanaście metrów. Okoliczności zdarzenia policja na razie nie potwierdza.

Źródło: TVN24 Wrocław / A. Szymczak 25-latek poruszał się prywatną hulajnogą elektryczną

Śmierć 25-latka

Wypadek taksówki i hulajnogi przy rondzie ONZ. "Ranna kobieta" W alei Jana Pawła... czytaj dalej » - W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 25-letni mężczyzna - informuje asp. sztab. Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji. I dodaje, że ze wstępnych informacji wynika, że 25-latek poruszał się przejazdem dla rowerów, które przecina ulicę Legnicką.

- Do ustalenia okoliczności zdarzenia konieczne jest między innymi przesłuchanie świadków, kierowcy i zabezpieczenie monitoringu - podkreśla Dutkowiak.

Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Wiadomo też, że elektryczna hulajnoga, którą poruszał się 25-latek była pojazdem prywatnym.

Jak przekazał policjant to pierwsze, na terenie Wrocławia, śmiertelne zdarzenie z udziałem hulajnogi.

Po wypadku przez trzy godziny ruch na ulicy Legnickiej - na jezdni w stronę centrum - był utrudniony. Tworzyły się tam korki, a ruchem kierowała policja.

Źródło: TVN24 Wrocław / A. Szymczak W mężczyznę jadącego na hulajnodze elektrycznej uderzył samochód osobowy

Wypadek w Elblągu

W Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie) doszło z kolei do wypadku z udziałem samochodu dostawczego i hulajnogi elektrycznej. Stało się to w środę na ulicy Mazurskiej. 21-letni użytkownik hulajnogi elektrycznej wyjechał z drogi podporządkowanej wprost pod nadjeżdżającego volkswagena t4. Doznał złamania nogi i trafił do szpitala. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane przez policjantów zajmujących się wypadkami. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Policjanci przypominają, że hulajnogą można poruszać się wyłącznie po chodniku, a osobę ją użytkującą obowiązują takie same przepisy jak pieszego. Funkcjonariusze apelują o rozwagę.



