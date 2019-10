Z nożami szedł na uczestników Marszu Równości. "Czyn o charakterze terrorystycznym"

Foto: Maciej Kulczyński / PAP Video: Fakty TVN

"Niszcz lewactwo i tęczową degenerację". Homofobiczne...

W sobotę we Wrocławiu odbył się marsz równości. Na przystankach autobusowych i tramwajowych rozwieszono plakaty z wulgarnymi, homofobicznymi hasłami. Na kilku z nich wprost nawoływano do agresji wobec osób o innej orientacji seksualnej. Doradca prezydenta Wrocławia zapowiedział zgłoszenie sprawy na policję, ale obawia się, że nikt za to nie odpowie.

