Zabójstwo w galerii handlowej. Podejrzany Turek aresztowany





»

Na trzy miesiące aresztował we wtorek wrocławski sąd Muhammeda E., obywatela Turcji, który jest podejrzany o zabójstwo 20-letniego mężczyzny, również Turka.

W sobotę wieczorem w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu dwóch Turków zaczęło się kłócić. Jak relacjonowali świadkowie, doszło do szarpaniny, a w pewnym momencie jeden z nich wyciągnął nóż i zadał kilka ciosów. Obrażenia okazały się śmiertelne.

Sprawca zaczął uciekać, kilka osób pobiegło za nim. Po wybiegnięciu z galerii sytuację zauważył patrol jadący na inną interwencję. To ci policjanci nakazali mu wyrzucenie noża, obezwładnili go i zatrzymali.

Zarzut: zabójstwo

Mężczyzna został przewieziony do aresztu, ale z przesłuchaniem trzeba było poczekać do poniedziałku, aby zrobić to w obecności tłumacza.

- Prokurator przedstawił 29-letniemu obywatelowi Turcji Muhammedowi E. zarzut zabójstwa. Jak ustalono, sprawca zadał pokrzywdzonemu kilkanaście ciosów nożem w klatkę piersiową, jamę brzuszną, ramiona i szyję. Nożem o długości 25 centymetrów i szerokości ostrza 3 centymetrów. Nóż został zabezpieczony. W trakcie zatrzymania sprawca odrzucił go i nóż wbił się w karoserię przejeżdżającego obok samochodu - mówi Małgorzata Klaus, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia, ale prokuratura nie chce zdradzać, co było jego motywem do popełnienia zbrodni. Lokalne media podały we wtorek, że E. jest Kurdem i że zabójstwo miało podtekst narodowościowy. Prokuratura nie komentuje tych informacji.

Podejrzanemu grozi kara dożywotniego więzienia. We wtorek decyzją sądu został on aresztowany na trzy miesiące.