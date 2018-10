Najpierw uderzył pięścią w twarz, później "udzielał wsparcia" bijącemu koledze. Wyrok sądu





»

Sebastian W. w więzieniu ma spędzić 4,5 roku Foto: TVN24 Wrocław Video: TVN24 Wrocław Sebastian W. w więzieniu ma spędzić 4,5 roku 19.10| 4,5 roku w więzieniu ma spędzić Sebastian W. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał, że mężczyzna jest winny udziału w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Wyrok nie jest prawomocny. zobacz więcej wideo »

Mężczyzna ukrywał się niemal rok Foto: TVN24 Wrocław Video: Dolnośląska Policja Mężczyzna ukrywał się niemal rok 03.09 | Niemal rok ukrywał się przed organami ścigania 34-letni Paweł J., podejrzany o śmiertelne pobicie 24-latka przed jednym z wrocławskich klubów. W tym czasie przebywał głównie za granicą, ale w ostatni weekend, dosłownie na chwilę wrócił do Wrocławia. Kamuflaż w postaci kaptura, czapki i okularów przeciwsłonecznych mu nie pomógł. "Łowcy głów" dobrze wiedzieli kogo zatrzymują. zobacz więcej wideo »

Foto: TVN24 Wrocław | Video: TVN24 Wrocław Sebastian W. w więzieniu ma spędzić 4,5 roku

4,5 roku w więzieniu ma spędzić Sebastian W. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał, że mężczyzna jest winny udziału w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Wyrok nie jest prawomocny.

Pod koniec września 2017 roku Gracjan P. udał się do jednego z wrocławskich klubów. Towarzyszył mu kuzyn. Pili alkohol. W pewnym momencie 24-latek wyszedł z lokalu.

- Z niewiadomych powodów został zaatakowany. W pierwszej kolejności przez Pawła J., który uderzył pokrzywdzonego ręką w twarz, następnie przez Sebastiana W., który uderzył mężczyznę pięścią w twarz - mówił podczas ogłaszania wyroku sędzia Zbigniew Moska.

Nie bił, ale "próbował asystować i wspierać psychicznie"

Brutalne pobicie w nocnym klubie Czterech mężczyzn... czytaj dalej » 24-latek upadł na betonowy śmietnik. Po chwili zaczął uciekać. W pogoń za nim ruszyli J. i W. Później W. - który w piątek usłyszał wyrok - już nie bił. - W dalszej części zdarzenia pokrzywdzonemu ciosy zadawał Paweł J., ale rola oskarżonego polegała na próbie asystowania i wsparcia psychicznego udzielanego J. - relacjonował sąd. I dodawał, że W. biegł za J. krok w krok. Następnie przyglądał się jak J. bił 24-latka. Żaden z mężczyzn nie udzielił pobitemu pomocy.

Gracjan P. 16 października 2016 roku zmarł w szpitalu. Paweł J. na niemal rok zniknął. Policji udało się go zatrzymać dopiero na początku września. Mężczyzna został doprowadzony do sądu, gdzie miał złożyć wyjaśnienia w sprawie Sebastiana W. Na razie w sprawie jest wciąż podejrzanym.

4,5 roku więzienia dla recydywisty

We trzech mieli pobić dwóch żołnierzy. Wśród podejrzanych lekarz Prokuratorzy z... czytaj dalej » Sąd zakończył jednak postępowanie w sprawie W. On przyznał się do udziału w zdarzeniu, ale nie potwierdził, że jego finał był jego winą. - Jego rola dalece wykraczała poza to, co zrobił na samym początku. Była aktywna. W ocenie sądu zachowanie oskarżonego było czymś więcej niż biernym podążaniem - podkreślał sędzia, który za pobicie ze skutkiem śmiertelnym skazał W. na 4,5 roku więzienia. Mężczyzna ma też zapłacić 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia rodzicom zmarłego mężczyzny i 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz jego siostry.

Sąd zaznaczył, że wziął pod uwagę to, że W. wcześniej był wielokrotnie karany, w tym trzy razy za pobicia. W bójce pod wrocławskim klubem wziął udział, gdy był na warunkowym przedterminowym zwolnieniu z więzienia.

Będą się odwoływać?

Wyrok nie jest prawomocny. Z wymiarem kary nie zgadza się pełnomocnik rodziny zmarłego. - Należy spodziewać się apelacji. Wnosiliśmy o karę 12 lat pozbawienia wolności, po sto tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziców i 50 tysięcy złotych dla siostry - mówiła mecenas Kamila Łukowicz.

Apelacji nie wyklucza również obrońca oskarżonego. - Żeby sprawiedliwie ocenić ten proceder, trzeba faktycznie osądzić obu sprawców, a nie cały ciężar tego czynu zrzucać na jednego oskarżonego i skazanego Sebastiana W. - stwierdził aplikant adwokacki Artur Obarzanek. I dodawał, że obrona dowodziła, że udział oskarżonego ograniczał się do konkretnego etapu zdarzenia, a nie jego całości. - W. powinien być skazany za sam udział w tym zdarzeniu, a nie za jego tragiczne następstwo, jakim była śmierć pokrzywdzonego - skwitował Obarzanek.

Do pobicia doszło w jednym z klubów w okolicach wrocławskiego Rynku:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl