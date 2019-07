"Dzikie zabawy" w piaskownicy. Sensacja na wrocławskim osiedlu





Wataha ośmiu młodych dzików od dwóch tygodni regularnie widywana jest na wrocławskim osiedlu Poświętne. Jedna z mieszkanek nagrała jak warchlaki - niczym dzieci - bawiły się w piaskownicy na placu zabaw. Urząd miasta zapewnia, że odstrzału nie będzie; zwierzęta mają zostać odłowione.

Trzy maluchy i pięć nieco starszych - acz nadal młodych - dzików kręci się w okolicy ulic Poświęckiej i Falzmanna we Wrocławiu od końca czerwca. Jak słyszymy od mieszkańców, zwierzęta cały czas się przemieszczają. Ale jednej z lokatorek osiedla udało się nagrać grupkę w niecodziennej sytuacji.

Dokazują jak dzieci

Nika skoczyła do rzeki i wyciągnęła szczeniaka. Farcik okazał się liskiem Siedmioletnia... czytaj dalej » Na nagraniu widać jak warchlaki upodobały sobie osiedlowy plac zabaw. Dokazują w piaskownicy, przepychają się. Cały czas jednak trzymają się blisko siebie.

- One mieszkają prawdopodobnie w dużych trawach za naszym osiedlem. Nie widać z nimi lochy, być może zdechła, lub została zabita. Spacerują rano i wieczorem, bądź w nocy. Przechodzą przez blokowiska. Są spokojne, raczej wycofane - mówi Bernadeta Wasiuta, autorka nagrania.

Jak przyznaje, dziki nikomu nie robią krzywdy, ale szybko rosną i niedługo, być może, ich obecność stanie się problemem. Kobieta zaznacza, że jedna z sąsiadek skontaktowała się z wrocławskim centrum zarządzania kryzysowego, gdzie miała usłyszeć, że jedyną opcją jest odstrzał zwierząt. A tego mieszkańcy nie chcą.

Bez strzelania

- Chciałbym zaprzeczyć informacji o planowanym odstrzale tych warchlaków, takie rozwiązanie nie jest brane pod uwagę - uspokaja Grzegorz Rajter z biura prasowego wrocławskiego urzędu miejskiego.

Magistrat zapewnia, że kiedy otrzymał kilka zgłoszeń, podjął kroki, aby dziki odłowić. Zobowiązany został do tego weterynarz, który ma podpisaną z urzędem umowę. Wyposażony w siatki i chwytaki, zaczaił się już kilka razy na watahę. Ostatni raz we wtorek, kiedy od godziny 21 do 1 w nocy czekał, aż dziki wyjdą na kolejny spacer. Ale nie wyszły. I na razie pozostają na wolności.

- W rowie pomiędzy ulicą Poświęcką i Raszowską odnaleziono tropy tych zwierząt. W tej okolicy będzie wykładana karma, w celu skanalizowania przemieszczania się dzików z tej okolicy w jedno miejsce, co powinno ułatwić ich odłowienie. Jeżeli to się uda, zwierzęta poddane zostaną dwudniowej obserwacji, a następnie zostaną przewiezione do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Raczkowej - mówi Rajter.

Dziki pojawiają się na wrocławskim osiedlu Poświętne:



