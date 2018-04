Zerwał flagę ukraińską w szkole swojej córki. Sąd: nawoływał do nienawiści





Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdził, że mężczyzna, który podczas szkolnego dnia tolerancji zerwał ukraińską flagę i krzyczał, że "Ukraińcy to mordercy i zbrodniarze", jest winny. Za nawoływanie do nienawiści nie wymierzył mu jednak kary, a umorzył postępowanie na rok próby. Wyrok jest prawomocny.

Jesienią 2016 roku w jednej z wrocławskich szkół w ramach programu edukacyjnego "Tolerancyjny Europejczyk" obchodzono dzień ukraiński. W tym dniu do szkoły przyszedł Krzysztof Madej (zgadza się na publikowanie swoich danych i wizerunku), który miał tylko odebrać córkę. Rozwieszone w szkole symbole ukraińskie zdenerwowały mężczyznę. Tak bardzo, że je zerwał. Wzburzony powiedział też, że "Ukraińcy to mordercy i zbrodniarze". Później tłumaczył, że zachował się tak, "bo Ukraińcy na Wołyniu mordowali Polaków".

Sąd: nawoływał do nienawiści, ale ...

Zerwali flagę Ukrainy. "Później podeptali i wytarli nią buty" Wdrapała się na... czytaj dalej » Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu po apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji. Jesienią 2017 roku Madej został uznany za winnego nawoływania do nienawiści. Zgodnie z wyrokiem miał zapłacić tysiąc złotych grzywny. Madej z wyrokiem się nie zgadzał. Jego obrońca przekonywał, że mężczyzna nie nawoływał do nienawiści.

Innego zdania był sąd drugiej instancji. Uznał winę oskarżonego, jednak umorzył - na rok próby - postępowanie wobec Madeja.

- Oskarżony nie działał z premedytacją. Nie wiedział, że w szkole organizowany jest dzień ukraiński i działał pod wpływem impulsu. Z przeszłości miał negatywne doświadczenia rodzinne związane z narodem ukraińskim i gdy zobaczył, co dzieje się w szkole, zachował się niewłaściwie. Zachował się tak, że naruszył prawo. Jednak nie należy go za to karać - uzasadniła sędzia Anna Błazińska-Goliszewska. Oceniła, że dla mężczyzny samo zatrzymanie i proces były nauczką. - Wyrok powinien być dla oskarżonego ostrzeżeniem - podkreślił sąd.

Oskarżony: następnym razem wezwę policję

Po wyjściu z sali Madej był pytany o to, czy czuje się winny. - Dlaczego mam się czuć winny? Pamiętam o zamordowaniu dwóch i pół miliona Polaków. To nie jest kwestia widzimisię, tylko to jest fakt historyczny - stwierdził mężczyzna. I jeszcze raz powtórzył, że w szkole jego córki świętowano "dzień ukraińskich morderców". Przyznał jednak, że przy następnej okazji zachowa się inaczej. - Wezwę policję. Niech ona tę sprawę załatwi, bo widać inicjatywa własna jest niemile w tym kraju widziana - skwitował Madej.

