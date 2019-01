Spłonął pokój, nie żyją cztery osoby

Video: Fakty TVN

Tragiczny pożar na Żeraniu. Nie żyje sześć osób

To był niewielki, drewniany barak. Zapalił się późnym wieczorem i momentalnie spłonął. W środku było sześć osób. Wszyscy zginęli. Do tragedii doszło na warszawskim Żeraniu. Ofiary to osoby bezdomne, które w budynku chroniły się przed zimnem.

»