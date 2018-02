Most Grunwaldzki, odgruzowywanie miasta, zrujnowane ulice i budynki obrócone w pył, ale także te dopiero co wybudowane - kilkadziesiąt lat temu ktoś nacisnął spust migawki i uwiecznił to, jak wyglądał powojenny Wrocław. Teraz w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu odnaleziono plik fotografii i negatywy. Ich autor pozostaje nieznany, jest poszukiwany.

Centrum Technologii Audiowizualnych to spadkobierca Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu. To oznacza, że w spadku otrzymała mnóstwo sprzętów, rekwizytów i pamiątek, których wciąż nie udało się zinwentaryzować.

- Wszystkie rzeczy systematycznie przeglądamy. I wówczas odkrywamy takie, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Podczas takich porządków wpadła nam w ręce pomarańczowo-czerwona koperta - mówi Robert Banasiak, dyrektor CeTA. W środku znaleziono plik czarno-białych zdjęć i negatywy.

Tuż po wojnie i kilkanaście lat później

Na niektórych fotografiach widać ulice pełne gruzów, zawalone budynki i ludzi porządkujących miasto. - To najpewniej zdjęcia wykonane tuż po drugiej wojnie światowej. Pokazują bardzo zniszczony Wrocław - relacjonuje Banasiak.

Na pozostałych kadrach widać, jak później wyglądało miasto. Jest i most Grunwaldzki, Rynek i Ratusz. Są też nowe wrocławskie osiedla. - Sądzimy, że to odbudowany Wrocław z lat 60. Na jednej z fotografii widać świeżo wybudowany, przy dzisiejszej ulicy Kołłątaja, mezonetowiec - opowiada dyrektor.

Skąd wzięły się zdjęcia i kim był ich autor?

W kopercie znaleziono ponad 20 zdjęć. O ich autorze nie wiadomo nic. Nie wiadomo też, jak zdjęcia znalazły się w wytwórni. Na kopercie z pieczątką wytwórni napisano jedynie, że część została wykorzystana jako pocztówki. Nic poza tym. - Nie mamy żadnej wiedzy na temat tego, jak się tu znalazły i w jakim celu. Teoretycznie mogły być rekwizytem w jednym z filmów. Może ich autorem był jeden z pracowników - zastanawia się Banasiak.

Teraz CeTA szuka autora fotografii. O konsultację zostaną też poproszeni naukowcy.

Zdjęcia znaleziono w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu:



