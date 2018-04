Ruszyli! Tysiąc studentów w wyścigu autostopowym





Foto: TVN24 Wrocław | Video: TVN24 Wrocław W wyścigu liczy się przede wszystkim dobra zabawa

1000 osób biorących udział w wyścigu Auto Stop Race wyruszyło w sobotę rano z Wrocławia do Calabrii we Włoszech. W tym roku uczestnicy mają do pokonania 2200 kilometrów w siedem dni.

Auto Stop Race to studencka inicjatywa, której uczestnicy mają za zadanie dotrzeć do wybranego miasta w Europie, przemieszczając się jedynie autostopem. To, zdaniem organizatorów, największy w Europie wyścig autostopowy. Organizatorem jest Klub Podróżników BIT, działający przy Samorządzie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ideą wyścigu jest upowszechnianie wśród młodych ludzi sposobu bezkosztowego podróżowania i rozwijanie pasji podróżniczej.

"Szerzyć ideę autostopowania"

Jak powiedziała organizator wydarzenia Maja Gąsior, uczestnicy wyścigu wyruszyli w sobotę rano z kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W tym roku w wyścigu bierze udział 1000 osób, które podróżują parami.

- Założenie jest takie, że uczestnicy powinni łapać stopa już spod uczelni, ale przy takiej liczbie uczestników jest to prawie nierealne, dlatego w granicach Wrocławia dopuszczalne jest, aby przedostać się autobusem czy tramwajem w inne części miasta - powiedziała Gąsior.

W tym roku celem podróży będzie camping znajdujący się obok miasta Ciro Marina we włoskim regionie Calabria. - Dokładny cel podróży uczestnicy poznali 24 godziny przed startem wyścigu, wcześniej wiedzieli jedynie, że jadą do Włoch. W tej edycji przyjęliśmy taką zasadę, ponieważ chcielibyśmy szerzyć bardziej ideę autostopowania - mówiła organizator wydarzenia.

Jak wyjaśniła, uczestnicy przez cały czas trwania wyścigu prowadzą dzienniczek podróży, w którym zapisują wszystkie miejsca autostopu oraz robią zdjęcia. - Na mecie zweryfikujemy każdą parę, która znalazła się w czołówce - dodała.

Liczy się nie tylko meta

Równolegle do wyścigu odbywa się druga rywalizacja - na trasie wyznaczonych zostało 20 checkpointów - różnie punktowanych miejsc, w których uczestnicy muszą się sfotografować. Są to między innymi Zamek w Skale, balkon Romea i Julii w Weronie, czy koń wiszący do góry nogami w Pradze.

Jak dodała Gąsior, pierwsi uczestnicy spodziewani są na mecie już po 40 godzinach. Tam na uczestników czekają m.in. koncerty, prelekcje podróżnicze i strefa sportu. Auto Stop Race zakończy się wielkim finałem w piątek 4 maja.

Pierwsza edycja Auto Stop Race odbyła się w 2009 r., jej uczestnicy udali się wtedy do chorwackiej Puli. Podczas kolejnych edycji celem podróży była m.in. Barcelona, Rimini, Rzym, Dubrownik, Walencja i Półwysep Chalcydycki.