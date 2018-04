Sąd Okręgowy we Wrocławiu wykreślił z rejestru przestępców seksualnych każdego, kto zwrócił się z takim wnioskiem. Do tej pory było to sześciu mężczyzn. Zdaniem sądu przepisy ustawy w ich przypadkach nie mają zastosowania.

- Do sądu wpłynęło sześć wniosków o niewpisywanie do rejestru sprawców, którzy popełnili przestępstwa wymienione w ustawie - mówi Marek Poteralski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu. I dodaje: wnioski te zostały uwzględnione. Skąd takie decyzje? Poteralski tłumaczy: wnioski dotyczyły przestępstw popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy (o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym - przyp. red.).

Ustawa weszła w życie 1 października 2017 r.

Były odwołania

800 pedofilów i gwałcicieli w internecie Rejestr pedofilów... czytaj dalej » Jednak nie tylko to posłużyło sądowi do przyjęcia takiej wykładni. Konieczny był jeszcze jeden warunek. - W tych sprawach prawomocne rozstrzygnięcia zapadały przed dniem wejścia w życie ustawy. Dlatego sąd ocenił, że te osoby nie powinny być umieszczone w rejestrze. Co do tego nie było wątpliwości - podkreśla sędzia.

Z rozstrzygnięciami nie zgodzili się prokuratorzy. W czterech z sześciu przypadków postanowienia sądu zostały zaskarżone. Dwa z zażaleń zostały już rozpoznane przez sąd apelacyjny. Efekt? Decyzje sądu pierwszej instancji zostały utrzymane w mocy.

Jedną z osób, która wnioskowała o wykreślenie z rejestru był Tomasz Komenda. Mężczyzna spędził 18 lat w więzieniu, choć jak twierdzi teraz prokuratura jest niewinny gwałtu i zabójstwa. Czytaj więcej

Rejestr działa od kilku miesięcy

Od początku 2018 roku rejestr pedofilów i gwałcicieli jest ogólnodostępny w internecie. W rejestrze znajduje się kilkaset nazwisk groźnych przestępców. Jak tłumaczył resort sprawiedliwości rejestr powstał, by chronić przed sprawcami przestępstw seksualnych.

Rejestr przestępców seksualnych złożony jest z dwóch części. Do pierwszej dostęp jest nieograniczony i może z niej korzystać każdy. Znaleźć w nim można nie tylko podstawowe dane sprawców, takie jak imię i nazwisko czy datę urodzenia - ale też miejscowość, w której dana osoba aktualnie przebywa oraz dane dotyczące jej wyroku.