Afera korupcyjna w polskiej piłce. "Fryzjer" skazany

Ponad sto zarzutów ciążyło na działaczu piłkarskim Ryszardzie F., pseudonim "Fryzjer". Wrocławski sąd uznał, że F. jest winny niemal wszystkich zarzucanych mu czynów. I wymierzył mu karę 4,5 roku więzienia. Przez 10 lat mężczyzna nie może też organizować i uczestniczyć w profesjonalnych zawodach sportowych.

Pięć godzin czytali zarzuty. To dopiero połowa maratonu 1700 stron aktu... czytaj dalej » "Fryzjer" był oskarżony o to, że założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przyjmowała i wręczała łapówki w zamian za ustawianie wyników meczów piłkarskich na różnych szczeblach rozgrywek. Grupa miała działać od lipca 2003 roku do czerwca 2006 roku.

Oskarżenie dotyczy przypadków korupcji w klubach piłkarskich, między innymi w Widzewie Łódź, Zagłębiu Lubin, Górniku Polkowice, Zawiszy Bydgoszcz, Kujawiaku Włocławek, Świcie Nowy Dwór, Pogoni Szczecin i Podbeskidziu Bielsko-Biała.

Sąd umorzył z kolei zarzut mówiący o tym, że "Fryzjer" założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, ponieważ został on już wcześniej za to skazany.

Prokurator chciał sześciu lat

Oskarżyciel publiczny domagał się dla Ryszarda F. sześciu lat więzienia. Sąd skazał go jednak na 4,5 roku więzienia.

Dla pozostałych oskarżonych w tym procesie - 30 byłych działaczy piłkarskich, sędziów i piłkarzy -prokurator wnioskował o kary od trzech lat bezwzględnego więzienia do sześciu miesięcy w zawieszeniu na dwa lata.

Sąd wymierzył oskarżonym kary od ośmiu miesięcy do dwóch lat więzienia w zawieszeniu. Wśród tych, którzy zostali w poniedziałek skazani jest między innymi były piłkarz Lecha Poznań Piotr R. i były obserwator PZPN Wit Ż..

Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl