Rusza proces Józefa Piniora. Zapewnia, że w sądzie udowodni swoją niewinność

Przed wrocławskim sądem rusza dziś proces jednego z byłych liderów dolnośląskiej opozycji z czasów komunistycznych. Józef Pinior został oskarżony o przyjmowanie korzyści majątkowych. Przed sądem odpowie też jego asystent oraz trzy osoby, które miały wręczać pieniądze byłemu senatorowi Platformy Obywatelskiej.

Józef Pinior to jeden z najważniejszych dolnośląskich działaczy opozycyjnych z czasów PRL. W poniedziałek były senator stanie przed sądem. Śledczy z Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu oskarżają go o korpucję. Ich zdaniem były senator Platformy Obywatelskiej miał przyjąć co najmniej 40 tysięcy złotych łapówki.

Prokuratura: przyjmował łapówki

Odmówiła aresztu dla Piniora, miała zostać przeniesiona. Przyjęto odwołanie sędzi Kolegium Sądu... czytaj dalej » W zamian za otrzymane pieniądze Pinior miał w 2015 roku - zdaniem prokuratury - załatwiać w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej korzystne rozstrzygnięcie interesów biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku. Jak twierdzą śledczy przyjęta przez Piniora łapówka została przelana na jego rachunek bankowy. O współudział w przestępstwie oskarżony został asystent polityka - Jarosław Wardęga.

Mężczyźni zostali także oskarżeni o przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej w wysokości 20 tysięcy złotych i przyjęcie łapówek w wysokości sześciu oraz pięciu tysięcy złotych. W zamian za te kwoty oskarżeni mieli podjąć się załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin oraz powoływać się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych.

W sprawie oskarżone są też trzy inne osoby. To ci, którzy łapówki mieli wręczać: Albin M., Krystian S. i Tomasz G.

Przyjmowanie łapówek? "To było obrzydliwe postępowanie"

Józef Pinior od początku podkreślał, że w sądzie udowodni swoją niewinność. W grudniu 2016 roku - tuż po tym, gdy sąd zdecydował, że wobec byłego senatora tymczasowy areszt nie będzie stosowany - mówił: - Nie przyznałem się do winy, do zarzucanych mi czynów. Uznaję je w pewien w sposób za absurdalne.

Twierdził, że sytuacja w jakiej się znalazł przypomina mu 1981 rok. - Nigdy - jak jestem politykiem przez ostatnie 40 lat - nie zdarzyło mi się, abym moje interwencje poselskie czy senatorskie wiązał z jakimikolwiek korzyściami majątkowymi (...) czy z jakimiś innymi korzyściami. (...) To byłoby dla mnie obrzydliwe postępowanie i nigdy bym na to sobie nie pozwolił - zaznaczał były senator.

W zarzuty stawiane byłemu opozycjoniście nie wierzył między innymi Lech Wałęsa. Były prezydent mówił: - To się po prostu nie mieści w głowie, nie wierzę w to.

Jeden z liderów opozycji antykomunistycznej

Józef Pinior to jeden z historycznych liderów dolnośląskiej Solidarności w latach 80. Po 1989 roku był związany z różnymi formacjami lewicowymi. W latach 1998-99 był wiceszefem Unii Pracy. W 2004 roku z ramienia Socjaldemokracji Polskiej dostał się do Parlamentu Europejskiego. W 2011 roku jako bezpartyjny kandydat został senatorem z listy PO. Zarówno w PE, jak i w Senacie angażował się miedzy innymi w wyjaśnianie sprawy więzień CIA w Polsce. W 2015 roku przegrał w wyborach do Senatu.