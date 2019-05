Wzywają Zbigniewa Ziobrę do wsłuchania się w niezależny głos samorządu prokuratorskiego

Stowarzyszenie prokuratorów "Lex Super Omnia" w pełni poparło uchwałę przyjętą przez krakowskich prokuratorów, którzy zarzucają swoim zwierzchnikom ograniczanie ich niezależności. Prokuratorzy w trakcie zgromadzenia krytycznie odnieśli się do słów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zarzucającego śledczym z Krakowa brak znajomości prawa. Inną uchwałą stowarzyszenie wezwało również funkcyjnych prokuratorów do rezygnacji ze swoich stanowisk.

W środę podczas Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie jednogłośnie przyjęta została uchwała, w której prokuratorzy z regionu krakowskiego alarmowali, że ograniczana jest ich niezależność.

Uchwałę tę skomentował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Oświadczył, że prokuratorzy "muszą się nauczyć prawa". - To na pewno jest dla nas wniosek, żeby przyglądać się sytuacji w Prokuraturze Regionalnej i Okręgowej w Krakowie. I na pewno tak się stanie - zapowiedział Ziobro w rozmowie z reporterem RMF FM.

Wsparcie dla krakowskich prokuratorów

W piątek do Wrocławia zjechali członkowie stowarzyszenia prokuratorów "Lex Super Omnia", zrzeszających ponad 200 prokuratorów z całego kraju, m.in. aby debatować w sprawie krakowskiej uchwały, a także słów prokuratura generalnego. Członkowie stowarzyszenia wyrazili swoje zaniepokojenie tym, co dzieje się w prokuraturze. Wezwali też Zbigniewa Ziobrę do wsłuchania się w niezależny głos samorządu prokuratorskiego.

Po obradach stowarzyszenie jednogłośnie, w pełni zaaprobowało stanowisko przyjęte przez prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

- Jednocześnie z dezaprobatą przyjmujemy wypowiedź prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, dezawuującą środowisko prokuratorów i organ samorządu prokuratorskiego, a także podważające prawne doświadczenie, wiedzę i umiejętności uczestników zgromadzenia prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie - odczytywał oficjalne stanowisko jeden z członków stowarzyszenia.

Odczytanie treści uchwały spotkało się z gromkimi brawami dobiegającymi z sali.

Nie własne korzyści, a służba państwu

To nie jedyna uchwała jaką przyjęło w piątek "Lex Super Omnia". Druga wzywa wszystkich prokuratorów sprawujących stanowiska funkcyjne do rezygnacji z posad. Jak tłumaczy Jarosław Onyszczuk, członek stowarzyszenia, wezwanie to ma wymiar honorowy, ma się ono odwoływać do sumień kolegów po fachu.

- Jeżeli będzie jeden, dwa, trzy przypadki, to i tak będzie sukces. Myślę, że każdy prokurator powinien patrzeć nie przez pryzmat własnych korzyści: szybkich awansów, kariery, pieniędzy, ale przez pryzmat służby państwu. I to jest chyba ta naczelna idea - mówi Onyszczuk.