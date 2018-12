Płonęło wysypisko, prezydent zawiadamia prokuraturę. "Nie będziemy tolerować bandytyzmu"





Dwa wnioski do prokuratury skierował prezydent Wrocławia. Jacek Sutryk chce, by po pożarze do którego doszło na nielegalnym wysypisku śmieci, śledczy ponownie przyjrzeli się działaniu składowiska. Chce też, by wznowione śledztwo zostało objęte nadzorem prokuratora regionalnego.

Pożar na składowisku odpadów przy ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu wybuchł w niedzielny wieczór. W wielogodzinnej akcji gaśniczej brały udział 44 zastępy straży pożarnej.

"Miasto nie będzie tolerowało bandytyzmu"

Gdy strażacy walczyli z żywiołem, Jacek Sutryk poinformował, że składowisko było nielegalne. A miasto już wcześniej o jego istnieniu poinformowało prokuraturę. Postępowanie zostało jednak umorzone.

Spłonęło nielegalne składowisko odpadów. Właściciel z zarzutami Janusz G.,... czytaj dalej » - Miasto nie będzie tolerowało bandytyzmu, bo nim właśnie jest nielegalne składowanie odpadów. Liczę na wsparcie służb państwowych i wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie. Po raz kolejny samorząd zderza się ze źle skonstruowanymi przepisami. Użyjemy wszelkich dostępnych nam prawem sił i środków, aby zapewnić mieszkańcom Wrocławia bezpieczeństwo - podkreślał Sutryk. I zapowiedział, że złoży do śledczych wniosek o ponowne wznowienie postępowania.

Chcą specjalnego nadzoru

Wrocławski magistrat faktycznie przygotował dwa wnioski do prokuratury. Pierwszy dotyczy wznowienia śledztwa, które zostało umorzone w październiku. Wówczas biegły stwierdził, że składowisko "nie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka" ani nie jest tak, że może "powodować istotne obniżenie jakości powierzchni ziemi i powietrza". Prezydent Wrocławia w piśmie do prokuratury wskazuje, że w świetle niedzielnego pożaru decyzja o umorzeniu "wydaje się (...) przedwczesna i oparta na błędnej opinii biegłego". Ten wniosek został skierowany do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna.

Drugie pismo trafiło do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Prezydent miasta chce, by umorzone postanowienie zostało objęte nadzorem szefa tej właśnie jednostki. "Dotychczasowe podejście prokuratur podległych panu właściwości instancyjnej, budzi w mojej ocenie zaniepokojenie, czy postępowania te są prowadzone w sposób zgodny z prawem oraz wymaganiami, jakie stawia prawo powszechne przedsiębiorcom zajmującym się gospodarką odpadami" - czytamy we wniosku.

W stolicy Dolnego Śląska mają odbyć się kontrole wszystkich składowisk śmieci. Powołano do tego pięć specjalnych zespołów. Kontrole mają być prowadzone dwutorowo. O wsparcie magistrat poprosił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

